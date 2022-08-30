Selçuk Bayraktar muhalefetin engelleme operasyonuna tepki gösterdi! "Şimdiden engelleme taşlarının döşendiğini görüyoruz"





Sunucunun, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, herhangi bir gevşeme olması durumunda projelerin ciddi akamete uğrama riski olduğunu vurgulayarak, kendilerine yönelik 'engelleme' taşlarının şimdiden döşendiğini ifade etti.



MUHALEFETİN ENGELLEME OPERASYONLARINA TEPKİ! |VİDEO





"ŞİMDİDEN ENGELLEME TAŞLARININ DÖŞENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Muhalefet partileri temsilcilerinin kendilerini hedef alan açıklamalarına da değinen Bayraktar, "Bu projelerle alakalı, bir gevşeme olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliği kaybetme riski var. En ufak bir gevşeklik, farklı farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter. Burada Akıncı var, o uçarak buraya geldi. On binlerce parçadan oluşan birçok alt sistemden oluşan binlerce yazılım elektronik bileşen var. 2700 kişilik BAYKAR, 13 farklı mühendislik disiplininden oluşuyor. Milyonlarca halkalık yazılımdan geçti ve bugün buraya geldik park ettik orada duruyor. Şu anda hiçbir yere gidemiyor. Bu kadarcık bir takoz yüzünden. Plastikten yapılan takoz, 1 cm bile hareket etmesine engel. Böyle olunca başarısız dersiniz, Akıncı işlevsiz hale gelir. 'Hiçbir işe yaramıyor dersiniz' aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Geçmişte bunları defaatle yaşadık. Şimdiden bunun taşlarının döşendiğini görüyoruz." diye konuştu.