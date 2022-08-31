Selçuk Bayraktar muhalefetin engelleme operasyonuna tepki gösterdi! "Şimdiden engelleme taşlarının döşendiğini görüyoruz"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında muhalefetin engelleme operasyonlarına tepki gösterdi. Sunucunun, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Bu projelerle alakalı, bir gevşeme olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliği kaybetme riski var. En ufak bir gevşeklik, farklı farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter." dedi. Akıncı'dan örnek vererek sözlerine devam eden Bayraktar, "Ufacık bir takoz , 1 cm bile hareket etmesine engel. Böyle olunca başarısız dersiniz, Akıncı işlevsiz hale gelir. 'Hiçbir işe yaramıyor dersiniz' aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Geçmişte bunları defaatle yaşadık. Şimdiden bunun taşlarının döşendiğini görüyoruz." diye konuştu.