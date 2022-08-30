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    • Güncel
    • 31.08.2022 12:52
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    • 31.08.2022 13:06
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    Meral Danış Beştaş hem hükümeti tehdit etti hem de CHP'yle birlikteliklerini itiraf etti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

    CHP'nin saman altından su yürüttüğü 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'dan ittifakı gözler önüne seren itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Partinin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, "Yerel seçimlerde (CHP’ye) oy verdik ve söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Beştaş, ayrıca Ahmet Şık gibi tehditler savurdu ve "Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız." ifadesini kullandı. Öte yandan itiraf yayınında yer alan görüntülerde HDP'lilerin Beştaş'ı 'canlı yayındayız' diye uyarması dikkatlerden kaçmadı. Meral Danış Beştaş'ın bu sözleri sosyal medyada da tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları CHP'ye yüklenerek "İçişleri veya Adalet bakanlığı sözü almışlar kesin" yorumlarında bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada!
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    CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı.

    HDP'li Meral Danış Beştaş'tan CHP itirafı: ''Yerel seçimlerde oy verdik'' | VİDEO


    TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında HDP'li Merak Danış Beştaş, itiraf niteliğinden açıklamalarda bulundu.



    Beştaş, AK Parti Hatay Miletvekili Abdülkadir Özel'in HDP'yi hedef alan "Yerel seçimlerde CHP'yi desteklediniz, hatta seçmen olmayan unsurlarınız da Kandil'den destek istedi" sözlerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

    "YEREL SEÇİMLERDE CHP'YE OY VERDİK"
    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın gölge ortağı olan HDP'nin vekili, "Biz yerel seçimlerde (CHP'ye) oy verdik ve söylüyoruz" şeklinde konuştu.



    A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ
    Beştaş, sözlerinin bir bölümünde yerli ve milli medya olan A Haber'i de hedef gösterip alaycı bir üslup kullanarak "Bu gece A Haber'de gündem olacak. Eyvah... HDP'li Beştaş CHP'ye vurdu. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    "MERAL CANLI YAYINDAYIZ"
    Öte yandan ortaya çıkan videonun son kısmında yer alan görüntülerde HDP'liler, Beştaş'ı canlı yayındayız diye uyardı. O anlar dikkatlerden kaçmadı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
    Meral Danış Beştaş'ın sözlerine sosyal medyada da tepkiler çığ gibi geldi. İşte o tepkilerden bazıları:

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    HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada!
    Haberler Güncel Meral Danış Beştaş hem hükümeti tehdit etti hem de CHP'yle birlikteliklerini itiraf etti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi
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