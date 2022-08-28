Türkiye'de uygulanan dijital terör! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı





17-25 ARALIK'TA DİJİTAL TERÖRÜ DENEDİLER

Türkiye'de şu an dijital terör uygulanıyor. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar.



HEDEF YİNE AYNISINI YAPMAK

Peki ne zaman başarılı oldular? 28 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak.