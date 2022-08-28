Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.08.2022 01:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2022 02:00
    ABONE OL

    Türkiye'de uygulanan dijital terör! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı

    A Haber canlı yayına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de uygulanan dijilta terörün detaylarını ve 17-25 Aralık sonrası devreye sokulan ikinci planı anlattıç Kenan Kıran, "Türkiye'de şu an dijital terör uygulanıyor. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar.8 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak." dedi.

    17-25 Aralık sonrası ikinci senaryo

    A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de uygulanan dijital terörün detaylarını paylaştı.



    17-25 ARALIK'TA DİJİTAL TERÖRÜ DENEDİLER
    Türkiye'de şu an dijital terör uygulanıyor. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar.


    HEDEF YİNE AYNISINI YAPMAK
    Peki ne zaman başarılı oldular? 28 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak.



    İKİNCİ SENARYO İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
    17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda isim hedef alındı. O dönemde o örgüt yurt dışına kaçtı ve darbe girişimine kalkıştı. Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar.



        BİR ÇETE LİDERİNDEN MEDET UMUYORLAR
        Bir çete liderinden muhalefet partileri medet umuyor. Siz halka yapacaklarınızı anlatın. Bir usulsüzlük varsa yargıya gidin dava açın. Aynı 17-25 Aralık'ta CHP'de olduğu gibi. Bu dijital terörizm engellenmeli.



        ALDIKLARA PARA YURT DIŞINDAN
        Türkiye alehtarı uluslararası medya bu çetenin iddialarını haberleştiriyor. Aldıkları para yurt dışından geliyor. Kurumlar hedef alınıyor kişiler hedef alınıyor ama savunma hakkı tanınmıyor. Bunlara da en büyük desteği Millet İttifakı veriyor.

        .

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Koca’dan sağlık çalışanları için teşvik açıklaması!
        Haberler Güncel Türkiye'de uygulanan dijital terör! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı
            SON DAKİKA