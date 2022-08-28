Türkiye'de uygulanan dijital terör! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı

A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de uygulanan dijital terörün detaylarını paylaştı.
17-25 ARALIK'TA DİJİTAL TERÖRÜ DENEDİLER
Türkiye'de şu an dijital terör uygulanıyor. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar.
HEDEF YİNE AYNISINI YAPMAK
Peki ne zaman başarılı oldular? 28 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak.
İKİNCİ SENARYO İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda isim hedef alındı. O dönemde o örgüt yurt dışına kaçtı ve darbe girişimine kalkıştı. Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar.