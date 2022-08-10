Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap

Alevi ve Bektaşi temsilcileri, Ankara Hüseyin Gazi Cemevi'nde önceki akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile muharrem ayı iftarında bir araya geldi. Alevi ve Bektaşi temsilcileri, "Alevilere karşı yapılan provokasyona en güzel cevap bu mütevazı iftar sofrası oldu" dedi.

MERSİYELER SÖYLENDİ DUALAR EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirilen muharrem ayı iftarında bir araya gelen Alevi ve Bektaşi temsilcileri, bu buluşmadan çok memnun kaldıklarını söyledi.