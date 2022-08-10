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    • 10.08.2022 09:36
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    Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap

    Karanlık odakların Ankara'daki Alevi cemevleri ve STK'lara yönelik saldırılarının ardından hızla harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin örgüt bağlantıları saldırıdaki kirli provokasyonu deşifre etti. Olayın üstüne kararlılıkla gidilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem ayı iftarına katılarak güçlü bir destekte bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan Alevi ve Bektaşi dedeleri Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin provokasyonalara yönelik en güzel cevap olduğunu dile getirdiler. Fondaş medya ise; ziyareti karalamak için alışmış şekilde yalana başvurdu. Fondaşlara, cevabı veren dedeler tadilat nedeniyle Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hazreti Ali fotoğraflarının yerinin değiştiğini söyledi.

    Başkan Erdoğan’ın ziyareti kirli provokasyonu bozdu

    Alevi ve Bektaşi temsilcileri, Ankara Hüseyin Gazi Cemevi'nde önceki akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile muharrem ayı iftarında bir araya geldi. Alevi ve Bektaşi temsilcileri, "Alevilere karşı yapılan provokasyona en güzel cevap bu mütevazı iftar sofrası oldu" dedi.

    MERSİYELER SÖYLENDİ DUALAR EDİLDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirilen muharrem ayı iftarında bir araya gelen Alevi ve Bektaşi temsilcileri, bu buluşmadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

    Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde önceki akşam verilen iftarın menüsünde, mercimek çorbası, taze fasulye, pilav ve karpuz vardı. Mersiyeler söylendi, dualar edildi.

    KERBALA ŞEHİTLERİNE YAZILAN DİZELER
    Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, manevi önderlerden merhum Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin Kerbela şehitlerini yâd ettiği dizeleri okudu.

        Bu dizelerin milletin ehlibeyte, Kerbela'ya, Hz. Hüseyin'in şehadetine bakışını yansıttığını ifade eden Erdoğan, "Hepsinden öte bizim imanımızın ve inancımızın merkezinde Allah'a ve Resul'üne kayıtsız şartsız bağlılık yanında Resulullah'ın ehlibeytiyle ona dost ve ümmet olan herkesi sevmek de vardır. Ehlibeyti sevmek bize Kuran-ı Kerim ayetleriyle ve sahih hadisi şeriflerle de sabitlenmiş bir vecibedir" diye konuştu.

        PROVOKASYONA KARŞI EN GÜZEL CEVAP
        İftara katılan Alevi ve Bektaşi dedeleri, duygularını SABAH'a anlattı.

        Katılımcılardan Zakir Rıza Solak, "Cumhurbaşkanımız ile çok mütevazı bir iftar yaptık, kendisi Hazreti Hüseyin ile ilgili ve ehlibeytle alakalı güzel bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi bu iftar oldu" dedi.

            Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz ise "Alevilere karşı yapılan provokasyona karşı en güzel cevap bu mütevazı iftar sofrası oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

            İftara Çubuk'tan katılan Zakir Satılmış Ünal da çok memnun kaldıklarını belirtti.

            ERDOĞAN: İKİ MECZUP DİYE ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ
            Ziyarette bulunan Alevi Dedesi Hüseyin Öz, iftar yemeğinde konuşulanları şöyle anlattı:

            Erdoğan cemevlerine yönelik saldırıları değerlendirdi. Bunların 2 meczup diye üstünün örtülmeyeceğini ve arkasında hangi güçler varsa sonuna kadar takip edileceğini ve mutlak suretle en ağır cezanın verileceğinin sözünü verdi. Bu konuda kendisinin kararlı olduğunu gördüm. Erdoğan buraya gelerek bir meşruiyet kazandırdı.

                ZİYARET BELKİ VESİLE OLUR
                Devletin en üst kademesindeki yöneticilerle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi deveti yöneten bütün katmanlar buradaydı.

                Alevi toplumu açısından son derece önemli. Cemevlerinin ibadethane olduğu devletin yasalarında tanımlanmıyor. AİHM ya da Türk yargısından 'Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir' kararı çıkmasına rağmen, devleti yönetenler uygulamıyordu. Bu ziyaret belki bir vesile olur.

                RAPOR HAZIRLANMASI TALİMATI VERDİ

                Ziyaret sırasında cemevleri ile taleplerimizi Başkan Erdoğan'a ilettik. Cemevlerinin statüsünün tanımlanması, elektrik, su gibi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve diğer ibadethanelere tanınan hakların buraya da tanınmasını talep ettik.

                Kendileri de olumlu şeyler söyledi. Zaten buraya gelerek bir adım atmış oldu, ardından da ibadethane olarak tanınma geleceğini düşünüyorum. Danışmanları vasıtasıyla raporlar hazırlanması talimatını verdi.

                FONDAŞ MEDYA RAHAT DURMADI
                Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin fotoğraflarının başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalanlara cemevi yönetiminden sert tepki geldi.

                Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, yaptığı açıklamada "Alçakça bir iddia" ifadesini kullandı.

                YERİ DEĞİŞTİRİLDİ YALANI
                Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı sonrasında KRT TV'de, cemevindeki yerleşim düzeni ile ilgili iddialar ortaya atıldı; cemevi duvarında yer alan Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün tablolarının kaldırıldığı öne sürüldü.

                Erdoğan'ın katıldığı programların yayınlandığı 'Erdoğan Dijital Medya' hesabında söz konusu fotoğraların cemevi duvarında yer aldığı bir görüntü paylaşılınca; bu kez de yerlerinin Erdoğan için değiştirildiği yalanı ortaya atıldı.

                    Halbuki yer değişikliğinin sebebi, duvarın nemlenmesi ve derin çatlakların oluşması.

                    10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ
                    Bütün bu iddialara yalanlama Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız'dan geldi.

                    Söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade eden Ayyıldız şunları söyledi:
                    Biz bu vakfın burada 25 yıl hizmet verdiğini, Alevi topluluğunda bunun bir karşılığı olduğunu, kabul gördüğünü ve Alevi örgütü olduğunu izah ettik. Alevi örgütlerinden topladığımız belgeleri İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunarak bize 10 yıllığına tahsisini sağladık.

                    ALÇAKÇA BİR İDDİA BU
                    Burada yaklaşık 6 aylık bir süre geçti ve bir de kış geçirdik. Burası 1400 rakımlı yüksek bir yer. Burada çok ciddi tadilat hasıl oldu. Sırt duvarlarından su aldığı için iç duvarlar da etkilendi. Hazreti Ali ve Atatürk tabloları iç duvarlarda tahrip olmuştu. Hacı Bektaş tablosu ise yağlı boya tablo olduğu için zarar görmeden kurtardık.

                    Daha sonra komple tadilata soktuk. Sonra Hazreti Ali ve Atatürk tablosunu tekrar koyduk. Kurtardığımız Hacı Bektaş-ı Veli tablosuyla beraber tekrar astık. Cemevlerimizde bulunan silsileyi de sıralamasını takip ettirerek hattat bir arkadaşımıza orijinal haliyle yaptırdık. Fotoğraf kaldırma olmadı, tam tersi baş köşemize koyduk. Alçakça bir iddia bu.

                        Mümkün mü birisi gelecek bu resimleri ortadan kaldıracak ve Aleviyim diye ortada gezecek. Kendi toplumumuz içerisinde yüzümüze tükürürler. Tadilatın bir kısmını Kültür Bakanlığı, bir kısmını İçişleri Bakanlığı bir kısmını Mamak Belediyesi, bir kısmını Ankara Valiliği bir kısmını da biz üstlendik. Hâlâ tadilata ihtiyacımız var.

                        MAMAK BELEDİYESİ TADİLAT YAPTIRDI
                        Mamak Belediyesi tarafından cemevine tadilat yapıldığı çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde görüldü.

                        Bir haberde, "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Mamak Belediyesi tarafından yürütülen tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi" denildi.

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                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap
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