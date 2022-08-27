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    • 27.08.2022 18:31
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    Son dakika: Sapkınlığın üretim merkezi ABD, Gülşen'in İmam Hatiplileri hedef alan hadsizliğine sahip çıktı! Skandal açıklama

    Son dakika haberi... Sapkınlığın üretim merkezi olan, küresel sapkınlık projesi LGBT'yi de meşrulaştırmak için çaba harcayan ABD, hadsizlikte sınır tanımadı. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde imam hatiplilere yönelik hakaretleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'e sahip çıktık. Bilindiği üzere Gülşen de LGBT'ye açıktan destek verip, sapkınlığı meşrulaştırma yönünde adımlar atıyor.

    Sapkınlığın üretim merkezi ABD Gülşen’e sahip çıktı

    Sapkınlığın üretim merkezi ABD, her fırsatta Türkiye'nin iç işlerine karışma hadsizliğinden geri durmuyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İmam Hatiplilere yönelik hakaretleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yapıldı.

    Açıklamada "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." denildi.



    Konserlerinde kıyafetleriye gündem olan, seyircisinin kucağına oturan, 'annelerin memeleri açık olsun' şeklinde skandal çıkışlarda bulunan ve LGBT'ye açıktan destek veren Gülşen'e sapkınlığın üretim merkezi olan ABD'nin sahip çıkması şaşırtmadı.


    ABD, LGBT'Yİ MEŞRULAŞTIRMA PEŞİNDE
    Bilindiği üzere toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen, 'cinsiyetsiz toplum' garabeti ile dünyayı yeni bir raya oturtmak isteyen ABD, küresel sapkınlık projesi LGBT'yi meşrulaştırma peşinde.

    Joe Biden hükümeti bunun somut adımını atmış vaziyette.



        Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev alan aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçen Rachel Levine, sapkın söylemlerine devam ediyor.



        BIDEN HÜKÜMETİ İLK SOMUT ADIMI DA ATTI
        Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savunan Levine, "Bu gençleri desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan, TV'lere, satın aldığımız ürünlerden giydiğimiz giysilere, kısacası hayatımızın her alanına etki etmek isteyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin ABD tarafından meşrulaştırılma girişimi bir kez daha gözler önüne serildi.

        Bilindiği üzere Biden'ın sağlık bakanı yardımcısı olan Oramiral Levine, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.



        'ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ İLE SAPKINLIĞI NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ
        Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.

        ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.
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