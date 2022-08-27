Son dakika: Sapkınlığın üretim merkezi ABD, Gülşen'in İmam Hatiplileri hedef alan hadsizliğine sahip çıktı! Skandal açıklama

Sapkınlığın üretim merkezi ABD, her fırsatta Türkiye'nin iç işlerine karışma hadsizliğinden geri durmuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İmam Hatiplilere yönelik hakaretleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." denildi.
ABD, LGBT'Yİ MEŞRULAŞTIRMA PEŞİNDE
Bilindiği üzere toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen, 'cinsiyetsiz toplum' garabeti ile dünyayı yeni bir raya oturtmak isteyen ABD, küresel sapkınlık projesi LGBT'yi meşrulaştırma peşinde.
Joe Biden hükümeti bunun somut adımını atmış vaziyette.