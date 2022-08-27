Son dakika: Sapkınlığın üretim merkezi ABD, Gülşen'in İmam Hatiplileri hedef alan hadsizliğine sahip çıktı! Skandal açıklama





BIDEN HÜKÜMETİ İLK SOMUT ADIMI DA ATTI

Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savunan Levine, "Bu gençleri desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan, TV'lere, satın aldığımız ürünlerden giydiğimiz giysilere, kısacası hayatımızın her alanına etki etmek isteyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin ABD tarafından meşrulaştırılma girişimi bir kez daha gözler önüne serildi.



Bilindiği üzere Biden'ın sağlık bakanı yardımcısı olan Oramiral Levine, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.