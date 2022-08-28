İzmir seçmeninin acıklı hali: Hizmet görmüyoruz ama inadımızdan da vazgeçmiyoruz

İzmir'de Aziz Kocaoğlu ile selefi Tunç Soyer uzun süredir devam eden kronikleşmiş sorunlara çözüm bulmak bir yana, mevcut olan hizmetleri de akamete uğratmalarıyla vatandaşları canından bezdirdi. Körfezin kokusu ve kirliliği, ulaşımda ve su ücretinde zam, bozuk yollar ile benzeri çok sayıda sorun İzmirlinin çilesini artıyor. Ancak seçmenlerin yaşanan sorunlara karşın uzun süredir değişmeyen CHP tercihi hala tartışılıyor. Yapılan bir sokak röportajı ortaya çıkan kafa karışıklığının adeta röntgenini çekti.

Hizmet alamayan İzmir seçmeni CHP'den vazgeçemiyor | Video

YANDAŞLARI BİLE BEZDİREN KOKU

İzmir'in en önemli sorunlardan biri çekilmez hale gelen kötü koku. CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular yaz aylarında artan sıcaklarla daha da hissedilir olunca yandaşlarını bile çileden çıkardı. Amerikan Merkezli FOX TV'de program sunduğu sırada CHP yanlısı yayınlarla bilinen Fatih Portakal İzmir'deki kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.