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    • Güncel
    • 28.08.2022 14:33
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    • 28.08.2022 14:43
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    SON DAKİKA | PKK'nın talimatıyla ormanları yakacaktı! Kıskıvrak yakalandı! Harita ve sülfürik asit detayı

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan bir kişinin Antalya'da yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada sülfürik asit ve harita bulundu.

    PKK’nın talimatıyla ormanları yakacaktı! Kıskıvrak yakalandı

    PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri şahsı izlemeye başladı. Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya'da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

    Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA | PKK'nın talimatıyla ormanları yakacaktı! Kıskıvrak yakalandı! Harita ve sülfürik asit detayı
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