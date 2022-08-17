Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kertenkelesi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

İşte o yorumlardan bazıları:

*Heykelin gelişmiş versiyonu

*Zaten yerlerde sürünüyorlar,bir ayağa kalkamadılar Bunu da görsel şovlarla ortaya koyuyorlar işte

*Vay be buda sanat yani öyle mi

*Anlayabilmem için kaç defa izlemem lazım? Şuan 4. kez başa sardı ama anlayamadım sanatsal yönüm hiç gelişmemiş sanırım...

*Şu hareketleri biz mesirelik alanda yapsak tımarhaneye sokarlar bunlara birde para ödüyor yazık yazık