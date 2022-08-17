Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kertenkelesi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

İzmir'de Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "sanat" etkinliği altında düzenlenen "Doğaçlama Dans Festivali" devam ediyor. Festivalde "Ormanda Su Arayan Kadın" temalı dansın videosu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kertenkelesi
Vatandaşlar, videodaki dansçının anlamsız hareketleriyle dalga geçerken; akıllara geçtiğimiz aylarda İstanbul'da İBB tarafından yapılan dans gösterileri geldi.
BU DA İZMİR'İN KERTENKELESİ
"Ormanda Su Arayan Kadın" temasıyla sergilediği dans gösterisinde anlamsız hareketler yaparak yerde sürünen kadının görüntüleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Kadının anlamsız hareketleriyle dalga geçen vatandaşlar videoyu yorum yağmuruna tuttu.
Görüntülerde ayrıca gösteriyi izleyen bir kadının, dansçının hareketlerinden korkarak kaçması dikkat çekti.