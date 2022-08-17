Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2022 15:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2022 16:29
    ABONE OL

    Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kertenkelesi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

    İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi, "Doğaçlama Dans Festivali"nde adeta İBB'ye nazire yaptı. "Ormanda Su Arayan Kadın" temalı gösteride anlamsız hareketler yapan kadının videosu sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Vatandaşlar görüntülerle dalga geçerek tepki gösterdi.

    Bu da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kertenkelesi

    İzmir'de Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "sanat" etkinliği altında düzenlenen "Doğaçlama Dans Festivali" devam ediyor. Festivalde "Ormanda Su Arayan Kadın" temalı dansın videosu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

    Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kertenkelesi

    Vatandaşlar, videodaki dansçının anlamsız hareketleriyle dalga geçerken; akıllara geçtiğimiz aylarda İstanbul'da İBB tarafından yapılan dans gösterileri geldi.

    BU DA İZMİR'İN KERTENKELESİ
    "Ormanda Su Arayan Kadın"     temasıyla sergilediği dans gösterisinde anlamsız hareketler yaparak yerde sürünen kadının görüntüleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Kadının anlamsız hareketleriyle dalga geçen vatandaşlar videoyu yorum yağmuruna tuttu.

    Görüntülerde ayrıca gösteriyi izleyen bir kadının, dansçının hareketlerinden korkarak kaçması dikkat çekti.

        İşte o yorumlardan bazıları:
        *Heykelin gelişmiş versiyonu
        *Zaten yerlerde sürünüyorlar,bir ayağa kalkamadılar Bunu da görsel şovlarla ortaya koyuyorlar işte
        *Vay be buda sanat yani öyle mi
        *Anlayabilmem için kaç defa izlemem lazım? Şuan 4. kez başa sardı ama anlayamadım sanatsal yönüm hiç gelişmemiş sanırım...
        *Şu hareketleri biz mesirelik alanda yapsak tımarhaneye sokarlar bunlara birde para ödüyor yazık yazık


        *İlgili habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

        İSTANBUL'DA DA YAPILMIŞTI
        Anlamsız hareketlerden oluşan sözde sanat gösterisi İzmir'den önce İstanbul'da da yapılmıştı. CHP'li İBB tarafından organize edilen gösteri İstanbul'da Cemal Reşit Rey Salonu, Şehir Hatları vapuru ve Müza Gazhane gibi yerlerde sergilenmişti.

        VAPURUN RAFINI KIRDI
        Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu. Raf ise uygulanan gücü kaldıramadı ve kırıldı. Dansçı eline aldığı rafı yerine koyarak performansına devam etti.

            DANS İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR
            CHP'li belediyelerin gelirlerinin azaldığını ve zarar ettiklerini söyleyerek ulaşımdan ekmeğe birçok kalemde zam üstüne zam yaparken, anlamsız dans gösterileri için para harcaması da tepki çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bu da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kertenkelesi
            Haberler Güncel Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kertenkelesi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
                SON DAKİKA