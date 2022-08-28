İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu: Tepki gösteren yolculara hakaretler savurdu

İBB yönetimi Ekrem İmamoğlu başkanlığında ulaşımda geciken seferler, arızalar, yanan araçlarla adeta sınıfta kaldı. Yaşanan mekanik problemlere şoförlerin uygunsuz davranışları da eklenince İstanbullunun çilesi katlandı.

Tepki gören şoförden ağza alınmayacak hakaretler | Video

KADIN YOLCUYA HAKARET

Dün Bakırköy - Boğazköy seferini yapan 146 numaralı İETT otobüsünde, şoförün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi. Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti.

OTOBÜSÜ DURDURDU

Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı.

Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VUKUATLARI BİTMİYOR

İETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.

'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'

Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı.

Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi.