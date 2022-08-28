6’lı masa karışıyor! CHP’li Barış Yarkadaş açıkladı: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor

Yuvarlak masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı günden güne katlanarak büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'in İYİ Parti'si Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu netleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Silivri'deki esnaf ziyaretinde "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" diyen iş yeri sahibine "Sen kesin CHP'lisin" yanıtını veren Akşener de CHP'ye bomba bir göndermede bulundu. Tüm bu yaşananların ışığında CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yarkadaş, "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum" dedi. Takvim.com.tr masada CHP ve İP arasında süren karmaşayı sizler için örneklerle derledi.