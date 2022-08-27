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    • 28.08.2022 06:26
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    • 28.08.2022 06:30
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi uyarıyı yaptı! İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek | 28 Ağustos-1 Eylül

    Son dakika en güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün özellikle Çorum ve Çankırı çevreleri ile Kastamonu, Karabük ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların ani sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. 5 günlük hava durumu raporuna göre ise özellikle salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul başta olmak üzere birçok ile yağış uyarısı yapıldı. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji gün verdi uyarıyı yaptı! İl il saydı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 36°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Denizli dışında bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 33°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 33°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 32°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 27°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 30°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 28°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 31°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 35°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 33°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 29°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

                28 AĞUSTOS-1 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU
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                Meteoroloji gün verdi uyarıyı yaptı! İl il saydı
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi uyarıyı yaptı! İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek | 28 Ağustos-1 Eylül
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