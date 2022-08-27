HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi uyarıyı yaptı! İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek | 28 Ağustos-1 Eylül

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu