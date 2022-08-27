AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’nin acı günü: Annesi Huriye Kabaktepe Hakk'ın rahmetine kavuştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'ın rahmetine kavuştu.

CENAZE ORDU'DAN KALKACAK

Merhumenin cenazesi 28 Ağustos Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip Ordu Fatsa Orta Camii'nden kaldırılacak.



"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kabaktepe'ye başsağlığı dileğinde bulundu.



Bakan Soylu paylaşımında, "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



İşte Soylu'nun o paylaşımı;



İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 27, 2022

"MEKANI CENNET OLSUN"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin." şeklinde konuştu.





DERİN BİR ÜZÜNTÜ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.