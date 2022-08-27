Haberler Haber Videoları Ümit Özdağ'dan Cuma namazında planlı provokasyon! Yardımcısı Uğur Batur çekti Özdağ oynadı... İşte o anlar

Ümit Özdağ'dan Cuma namazında planlı provokasyon! Yardımcısı Uğur Batur çekti Özdağ oynadı... İşte o anlar

Ümit Özdağ'dan Cuma namazında planlı provokasyon! Yardımcısı Uğur Batur çekti Özdağ oynadı... İşte o anlar
27.08.2022 12:06 - Son Güncelleme: 27.08.2022 12:13

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Irkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı üzerinden oy devşiren, her fırsatta toplumun sinir uçlarına dokuna eylemlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı için gittiği camide çirkin bir provokasyona soyundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden duyar kasıp şov yapan Özdağ, imamın hutbe okuduğu sırada "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı. Daha sonra imamdan rol çalan Özdağ "Atatürk'e Fatiha" diyerek şovunu tamamladı. Oy uğruna Atatürk'ü kullanıp Fatiha ve hutbenin maneviyatını ayaklar altına alan etki ajanına büyük tepki gösterildi. Öte yandan takvim.com.tr Ümit Özdağ'ın provokasyonu planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaştı. Görüntüleri Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'un çektiği ortaya çıktı.

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Irkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı üzerinden oy devşiren, her fırsatta toplumun sinir uçlarına dokuna eylemlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı için gittiği camide çirkin bir provokasyona soyundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden duyar kasıp şov yapan Özdağ, imamın hutbe okuduğu sırada "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı. Daha sonra imamdan rol çalan Özdağ "Atatürk'e Fatiha" diyerek şovunu tamamladı. Oy uğruna Atatürk'ü kullanıp Fatiha ve hutbenin maneviyatını ayaklar altına alan etki ajanına büyük tepki gösterildi.

Öte yandan takvim.com.tr Ümit Özdağ'ın provokasyonu planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaştı. Görüntüleri Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'un çektiği ortaya çıktı.

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