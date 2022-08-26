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Ümit Özdağ bu seferde provokasyonu camide yaptı!

Ümit Özdağ bu seferde provokasyonu camide yaptı!
26.08.2022 18:18 - Son Güncelleme: 26.08.2022 18:18

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Irkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı üzerinden oy devşiren, her fırsatta toplumun sinir uçlarına dokuna eylemlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı için gittiği camide çirkin bir provokasyona soyundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden duyar kasıp şov yapan Özdağ, imamın hutbe okuduğu sırada "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı. Daha sonra imamdan rol çalan Özdağ "Atatürk'e Fatiha" diyerek şovunu tamamladı. Oy uğruna Atatürk'ü kullanıp Fatiha ve hutbenin maneviyatını ayaklar altına alan etki ajanına büyük tepki gösterildi.

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