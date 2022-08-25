Adım attığı her yerde kaos! Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Eleştiriye tahammülü olmayan İYİ Partililerden zorbalık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adım attığı her yerde kaosu da beraberinde götürüyor.
Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde yine kaos | VİDEO
Akşener son olarak Arnavutköy'e ayak bastı. Burada tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti.
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Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı.
Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.