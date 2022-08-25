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    • 25.08.2022 18:04
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    • 25.08.2022 18:19
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    Adım attığı her yerde kaos! Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Eleştiriye tahammülü olmayan İYİ Partililerden zorbalık

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adım attığı her yerde tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Son olarak Arnavutköy'e giden Akşener, burada yine tepkilerin odağında oldu. Eleştiriye tahammülü olmayan İYİ Partililer ise vatandaşa zorba yüzlerini gösterdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    Akşener’in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adım attığı her yerde kaosu da beraberinde götürüyor.

    Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde yine kaos | VİDEO


    Akşener son olarak Arnavutköy'e ayak bastı. Burada tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı.



    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti.



    İYİ PARTİLİLERDEN TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA ZORBALIK
    Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı.

    Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.



        Meral Akşener ise hiçbir şey olmamış gibi cadde üzerinde esnafı ziyaretini bitirip çay bahçesine geçti.




        VATANDAŞI YALANCILIKLA SUÇLAYIP AZARLADI!
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta da bir vatandaşı yalancılıkla suçlayıp azarladı.

        İlçeyi ziyaret ettiği sırada bir vatandaş Akşener'le konuşmak istedi. Kendisinin provokatör olmadığını ifade eden vatandaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız" dedi.



        Akşener, "Hayır yapmadım. Katiyen demedim. Yalan konuşuyorsun. O gün hastanedeydim. Yalancı" diye bağırdı. Daha sonra vatandaş Akşener'in korumaları tarafından uzaklaştırıldı.
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