Adım attığı her yerde kaos! Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Eleştiriye tahammülü olmayan İYİ Partililerden zorbalık







VATANDAŞI YALANCILIKLA SUÇLAYIP AZARLADI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta da bir vatandaşı yalancılıkla suçlayıp azarladı.



İlçeyi ziyaret ettiği sırada bir vatandaş Akşener'le konuşmak istedi. Kendisinin provokatör olmadığını ifade eden vatandaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız" dedi.