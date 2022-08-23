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    • 23.08.2022 16:19
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    Meral Hanım'ın tiyatrosunda yeni oyun: 'Geçinemeyen' gencin tatil sefası

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis grup toplantılarında kürsüye çıkardığı sözde ekonomik krizden muzdaripler tiyatrosuna, esnaf ziyaretlerini de eklemişti. Tüm ifşaatlara rağmen Akşener, huyunda vazgeçmiyor. 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programında konuşturduğu Ece Hatipoğlu'nun da yalanları ortaya çıktı. Geçinemediğini söyleyen Hatipoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında Mısır, Yunanistan ve Hollanda'da tatil yaptığı ve yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görüldü.

    Meral Hanım’ın tiyatrosunda yeni oyun

    Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkardığı sözde mağdurlarla başarılı bir tiyatro sergileyen Meral Akşener, yalanlara adeta doymuyor. Akşener, bu kez de tiyatrosunda gençlere yer verdi. Geçinemediğini söyleyen Ece Hatipoğlu'nun, yurt dışında tatil keyfi sürerken çektirdiği kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'geçinemeyen' genç kızı dikkatle dinledi | Video

    ÜLKEYE DAİR UMUTLARINI KAYBETMİŞLER
    Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Meral Akşener, gençlere gelecek beklentilerini sordu. Akşener'in sorusu üzerine söz alan Ece Hatipoğlu, maaşının yetmediğini, geçinemediğini söyledi.

    Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
    Yaşam hakkımızın elimizden alınma riskini iliklerimizde hissediyoruz. Benim en büyük hayalim ailemin bana verdiklerinin daha fazlasını onlara verebilmek. Her yıl standartlarımız düşüyor. Maaşımız yetmiyor. Aslında yurt dışına bu zamana kadar hiç gitmek istemedim.

    5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorunuz benim için büyük belirsizlik. Tedirginim. Hayal kuramıyorum. 6 yıllık mühendisim ancak yapabileceğim bir şey yok. Umutlarımı çok kaybettim ülkeye dair.

    GEÇİNEMEYEN HATİPOĞLU'NUN TATİL KEYFİ
    Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışı ziyaretleri dikkat çekti.

    Yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görülen Ece Hatipoğlu'nun Mısır'da, Yunanistan'da ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü.

    Hatipoğlu'nun yat üzerinde bulunan fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.

        'BARINAMIYORUZ' DİYEN GENCİN İTALYA GEZİSİ
        Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği grup toplantısında söz verdiği Deniz Barış Çatal isimli genç de "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

        Ancak geçinemediğini söyleyen Çatal'ın sosyal medya hesabında İtalya gezisinden fotoğrafları bulunduğu görülmüştü.

        'MAĞDUR ÇİFTÇİ'NİN LÜKS RESTORANDA ALKOL KEYFİ
        Öte yandan Akşener'in "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz'ın, resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı, mağdur bir çiftçi olduğunu iddia eden Mehmet Ramazan Karayel'in ise lüks restoranlardaki alkol masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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        Haberler Güncel Meral Hanım'ın tiyatrosunda yeni oyun: 'Geçinemeyen' gencin tatil sefası
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