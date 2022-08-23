Meral Hanım'ın tiyatrosunda yeni oyun: 'Geçinemeyen' gencin tatil sefası

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkardığı sözde mağdurlarla başarılı bir tiyatro sergileyen Meral Akşener, yalanlara adeta doymuyor. Akşener, bu kez de tiyatrosunda gençlere yer verdi. Geçinemediğini söyleyen Ece Hatipoğlu'nun, yurt dışında tatil keyfi sürerken çektirdiği kareler, sosyal medyada paylaşıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'geçinemeyen' genç kızı dikkatle dinledi | Video
ÜLKEYE DAİR UMUTLARINI KAYBETMİŞLER
Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Meral Akşener, gençlere gelecek beklentilerini sordu. Akşener'in sorusu üzerine söz alan Ece Hatipoğlu, maaşının yetmediğini, geçinemediğini söyledi.
Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Yaşam hakkımızın elimizden alınma riskini iliklerimizde hissediyoruz. Benim en büyük hayalim ailemin bana verdiklerinin daha fazlasını onlara verebilmek. Her yıl standartlarımız düşüyor. Maaşımız yetmiyor. Aslında yurt dışına bu zamana kadar hiç gitmek istemedim.
5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorunuz benim için büyük belirsizlik. Tedirginim. Hayal kuramıyorum. 6 yıllık mühendisim ancak yapabileceğim bir şey yok. Umutlarımı çok kaybettim ülkeye dair.
GEÇİNEMEYEN HATİPOĞLU'NUN TATİL KEYFİ
Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışı ziyaretleri dikkat çekti.
Yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görülen Ece Hatipoğlu'nun Mısır'da, Yunanistan'da ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü.
Hatipoğlu'nun yat üzerinde bulunan fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.