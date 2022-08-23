Meral Hanım'ın tiyatrosunda yeni oyun: 'Geçinemeyen' gencin tatil sefası

Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yaşam hakkımızın elimizden alınma riskini iliklerimizde hissediyoruz. Benim en büyük hayalim ailemin bana verdiklerinin daha fazlasını onlara verebilmek. Her yıl standartlarımız düşüyor. Maaşımız yetmiyor. Aslında yurt dışına bu zamana kadar hiç gitmek istemedim.

5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorunuz benim için büyük belirsizlik. Tedirginim. Hayal kuramıyorum. 6 yıllık mühendisim ancak yapabileceğim bir şey yok. Umutlarımı çok kaybettim ülkeye dair.