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Meral Akşener’in esnaf ziyaretinde yine kaos! Vatandaş tepki gösterdi

Meral Akşener’in esnaf ziyaretinde yine kaos! Vatandaş tepki gösterdi
25.08.2022 18:08 - Son Güncelleme: 25.08.2022 18:09

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Burada tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar…

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti.

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.

Meral Akşener cadde üzerindeki esnafı ziyaretini bitirdikten sonra Arnavutköy Sazlıbosna'daki bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile buluştu.

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