Van'da torbacılara operasyon: 24 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 19-25 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

24 GÖZALTI

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken 19,14 gram eroin, 9,71 gram esrar, 14,74 gram sentetik uyuşturucu, 12 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.