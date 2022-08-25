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    • 25.08.2022 18:15
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    • 25.08.2022 18:15
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    Van'da torbacılara operasyon: 24 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberleri... Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

    Torbacılara baskın!

    Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, 19-25 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    24 GÖZALTI
    Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken 19,14 gram eroin, 9,71 gram esrar, 14,74 gram sentetik uyuşturucu, 12 hap ele geçirildi.

    Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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