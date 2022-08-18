İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bir vatandaş arasında başörtüsü gerilimi! Vatandaşa “Yalancısın” dedi korumaları uzaklaştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
"Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye "Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız" diyen Akşener, "İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli.
Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey." ifadesini kullandı. Saldırıyı düzenleyenlere seslenen Akşener, "Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Ben buradayım, buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun. Ben buradayım, buyurun." dedi.