İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bir vatandaş arasında başörtüsü gerilimi! Vatandaşa “Yalancısın” dedi korumaları uzaklaştırdı

Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey." ifadesini kullandı. Saldırıyı düzenleyenlere seslenen Akşener, "Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Ben buradayım, buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun. Ben buradayım, buyurun." dedi.