Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıracak kulis: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'imza' ile aday yapılacak

HDP DE AKŞENER VE YAVAŞ'I İSTEMİYOR

Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı PKK'nın siyasi kolu HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti.

Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.