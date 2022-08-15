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    • 15.08.2022 13:51
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    • 15.08.2022 14:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıracak kulis: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'imza' ile aday yapılacak

    Yuvarlak masanın adaylık savaşında her geçen gün yeni bir senaryo ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en büyük rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı 'devre dışı bıraktım' diye sevinirken yeni bir krizle karşı karşıya kalmak üzere... Takvim'in ulaştığı kulislere göre Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'imza' ile aday gösterilmesi gündemde... Senaryoya göre Kemal Kılıçdaroğlu devre dışı kalacak ve yarış CHP'li ikim arasında yaşanacak. İşte kulisin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’in uykusunu kaçıracak kulis

    Yuvarlak masanın adaylık savaşında her geçen gün yeni cepheler açılıyor.


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Kılıçdaroğlu'nun 'ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' serzenişine kulak asmayan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da 2023 planları doğrultusunda alttan alta hazırlıklarını yürütüyor.



    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu hazırlık içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.

        HDP DE AKŞENER VE YAVAŞ'I İSTEMİYOR
        Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı PKK'nın siyasi kolu HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti.

        Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.

        AKŞENER İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇTI
        Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.

        KULİSLER KAYNIYOR: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HESABA KATMADIĞI SENARYO
        Adaylık kavgası devam ederken takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun canını sıkacak bomba bir kulise ulaştı.

        YAVAŞ VE İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLECEK
        Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden topa girecek.

        Daha önce Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediklerini belirten Irkçı provokasyonların arkasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın imza toplayarak Yavaş hamlesi yapacağı konuşuluyor.

        BENZER BİR HAMLE DE İMAMOĞLU İÇİN
        Yavaş'ın adaylığına karşı bir grup da yüz bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterecek.

            Kulislerde konuşulan senaryoya göre iki isim de 'Halk istedi aday olduk' bahanesiyle adaylığını duyuracak ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açacak.

            KILIÇDAROĞLU'NU ZOR GÜNLER BEKLİYOR
            Yaşnanlar sonrası yarış Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu masadaki en küçük ortak DP Genel Başkanı Gültekin Uysal dışında kimsenin desteğini alamazken yaşanan gelişmeler karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

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