Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıracak kulis: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'imza' ile aday yapılacak

Yuvarlak masanın adaylık savaşında her geçen gün yeni cepheler açılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Kılıçdaroğlu'nun 'ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' serzenişine kulak asmayan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da 2023 planları doğrultusunda alttan alta hazırlıklarını yürütüyor.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu hazırlık içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.