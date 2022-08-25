Eğitimde 3 milyarlık hamle! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar netleşti

Okullar arasında başarı ve olanak farklılıklarını minimuma indirmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için "Temel eğitimde 10 bin okul" projesi başladı. Hayata geçirilen proje için 3 milyarlık bütçe ayrıldı.
Tüm okullar kütüphaneye kavuştu. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" 2021 yılı sonunda tamamlandı. Toplam kitap sayısı 75 milyon, öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 oldu. 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. 7 bin ilkokula da ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirme gerçekleştirildi. Ayrıca 1000 ilkokula bilgisayar laboratuvarı açıldı.
ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI DA OLACAK
Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklar öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. Öğrencilere 130 milyon yardımcı kaynak dağıtılacak. Pakette çalışma yaprakları ve soruları, beceri temelli testler, merkezi sınavlara yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS, TYT AYT ve YDT'ye yönelik örnek soru kitapçıkları olacak.