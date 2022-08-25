Eğitimde 3 milyarlık hamle! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar netleşti

MATEMATİK ARTIK DAHA KOLAY

Öğrencilerin matematik öğrenmesini kalıcı ve kolay hale getirmek için de seferberlik başlatıldı. MEB Matematik Eğitim Platformu kuruldu. Temel eğitimde oyunla, teknolojiyle matematik eğitimi için içerikler hazırlanıyor. Okullarda matematik atölyeleri kuruluyor. Tematik matematik çizgi filmleri yapılıyor. Müzikle eşleştirilebilecek matematik ve müzik etkinlikleri hazırlanıyor.

AKILLI OKULLAR

Öğrencilere sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilincini aşılamak için okulların her köşesi yeniden düzenleniyor. Çevre dostu okullar inşa ediliyor. Okullarda güneş enerjisi santralleri, geri dönüşüm kütüphaneleri, yağmur suyunun depolanması sistemleri yer alıyor.