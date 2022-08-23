Haydi TÜSİAD görelim seni! ABD'den Ruslarla çalışan Türk şirketlere 'tehdit' mektubu

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilen tek lider olduğu bilinirken Türk şirketleri de iki ülke ile ticaret ilişkilerini sürdürdü.

ABD RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin Rusya ile kurduğu siyasi ve ekonomik ilişkiler ABD'yi rahatsız etti.

ABD'DEN TÜRK ŞİRKETLERE TEHDİT MEKTUBU

ABD basınında Türkiye-Rusya ilişkisine ilişkin dikkat çeken bir haber yer aldı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Joe Biden yönetimi Ruslarla iş yapan Türk şirketleri 'yaptırım' uygulamakla tehdit ettiği bir mektup gönderdi.