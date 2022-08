Haydi TÜSİAD görelim seni! ABD'den Ruslarla çalışan Türk şirketlere 'tehdit' mektubu

Övür şunları söyledi:

"Türkiye nükleer enerji iile ilgili önemli adımlar atarken ve NATO eksenli süreçlerde ciddi adımlar atılan süreçlerden geçiliyor. Ekonomide de yeni bir yaklaşım deneniyor tabii ki bunun getirdiği özel bir durum var. Dünya genelinde enflasyon artışı var. Tabii bize özel yanı da var. Çünkü biz 58'den bilinen klasik ezberden çıkamadık bu TÜSİAD'ın dayattığı bir şeydi.

TÜSİAD küresel güçleri savunmaktan öteye geçememiştir | VİDEO İZLE

TÜSİAD KÜRESEL GÜÇLERİ SAVUNMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEMİŞTİR

Siyasi iktidarlara her dönem aynı şeyi dağıttı. TÜSİAD'ın arkasında IMF onun da arkasında küresel güçler var. TÜSİAD kendi ülkesini değil küresel güçleri savunmaktan öteye geçememiştir.

Bunu 2008'deki finansal krizde gördük ısrarla IMF'den para alınmasını istediler. Türkiye ekonomisi ile ilgili duydukları kaygıların hepsi bu küresel kaygıların ötesine gitmiyor.

Sığınmacılar meselesine kadar girip hükümeti eleştiriyor. TÜSİAD kendisine dönüp bakmalı. Yüksek teknolojiden bahsediyor ama hiç birisi elini taşın altına koyup otomobil işine girmediler bugüne kadar ama Türkiye üretiyor. Kalkıyor TÜSİAD Başkanı nitelikli üründen bahsediyor Türkiye bunu Savunma sanayiinde yapıyor. Sonuca giden bir Türkiye'nin önünü kesmek için sadece TÜSİAD değil onunla beraber diğer güçler de harekete geçmiş durumda. Bu aslında siyasi tavırdır ekonomiyi eleştiriyor gibi görünüyor ama aslında iktidarın istenmediğinin altını çizen bir yaklaşım sergiliyor.

TÜSİAD HER ZAMAN DARBELERİN ARKASINDA OLAN BİR ÖRGÜT

TÜSİAD'ın her zaman tekrar ettiği bu TÜSİAD her zaman darbelerin arkasında olan bir örgüt. Çoğulcu bir demokrasiden falan bahsetmesinler. 28 Şubat'talar gözümüzün önünde çıkıp destek verdiler. Bir de çoğulcu demokrasiden bahsetmesinler. Kendi çıkarları eksenindeki bir duruşa hizmet ediyorsa anlamlıdır. Halkın ve Türkiye'nin geleceğine yönelik herhangi bir kaygılarının olduğuna inanmıyorum."