TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yine hükümeti hedef aldı!

Övür şunları söyledi:

"Türkiye nükleer enerji iile ilgili önemli adımlar atarken ve NATO eksenli süreçlerde ciddi adımlar atılan süreçlerden geçiliyor. Ekonomide de yeni bir yaklaşım deneniyor tabii ki bunun getirdiği özel bir durum var. Dünya genelinde enflasyon artışı var. Tabii bize özel yanı da var. Çünkü biz 58'den bilinen klasik ezberden çıkamadık bu TÜSİAD'ın dayattığı bir şeydi.

TÜSİAD KÜRESEL GÜÇLERİ SAVUNMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEMİŞTİR

Siyasi iktidarlara her dönem aynı şeyi dağıttı. TÜSİAD'ın arkasında IMF onun da arkasında küresel güçler var. TÜSİAD kendi ülkesini değil küresel güçleri savunmaktan öteye geçememiştir.

Bunu 2008'deki finansal krizde gördük ısrarla IMF'den para alınmasını istediler. Türkiye ekonomisi ile ilgili duydukları kaygıların hepsi bu küresel kaygıların ötesine gitmiyor.

Sığınmacılar meselesine kadar girip hükümeti eleştiriyor. TÜSİAD kendisine dönüp bakmalı. Yüksek teknolojiden bahsediyor ama hiç birisi elini taşın altına koyup otomobil işine girmediler bugüne kadar ama Türkiye üretiyor. Kalkıyor TÜSİAD Başkanı nitelikli üründen bahsediyor Türkiye bunu Savunma sanayiinde yapıyor. Sonuca giden bir Türkiye'nin önünü kesmek için sadece TÜSİAD değil onunla beraber diğer güçler de harekete geçmiş durumda. Bu aslında siyasi tavırdır ekonomiyi eleştiriyor gibi görünüyor ama aslında iktidarın istenmediğinin altını çizen bir yaklaşım sergiliyor.

TÜSİAD'ın her zaman tekrar ettiği bu TÜSİAD her zaman darbelerin arkasında olan bir örgüt. Çoğulcu bir demokrasiden falan bahsetmesinler. 28 Şubat'talar gözümüzün önünde çıkıp destek verdiler. Bir de çoğulcu demokrasiden bahsetmesinler. Kendi çıkarları eksenindeki bir duruşa hizmet ediyorsa anlamlıdır. Halkın ve Türkiye'nin geleceğine yönelik herhangi bir kaygılarının olduğuna inanmıyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN TÜSİAD BAŞKANINA SESLENMİŞTİ: SEN DAHA ÇIRAKSIN HADDİNİ BİL

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan geçtiğimiz haftalarda yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'nin büyüme rakamları üzerinden ekonomiyi ve Türkiye'nin dış politikasını hedef aldı.

Başkan Erdoğan ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamlarına sert bir şekilde yanıt verdi.

Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil." ifadelerini kullandı.

Erdoğan TÜSİAD'a yönelik şunları söyledi:

"Ülkenin diğer tüm meselelerini Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle biz hal yoluna koyarız. NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya, niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in, Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız, onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. İşte Batı'yı görüyoruz. Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde bu terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Fransa'da yürüyüşler yapıyorlar. Maalesef İngiltere'de hakeza öyle.