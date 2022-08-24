Yurtlarda yatak kapasitesi ne olacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı... Başvurular başladı

Yurtlarda yatak kapasitesi ne olacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir

Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Detaylar gelecek...