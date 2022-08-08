TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümeti hedef aldı!

Krizlerin arkasındaki güç olarak bilinen TÜSİAD ekonomi üzerinden yine hükümeti hedef aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda, "Sen daha çıraksın haddini bil" diyerek ayar verdiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, CHP'nin yayın organı Sözcü'ye konuştu. Enflasyonla mücadelenin doğru yapılmadığını iddia eden Orhan Turan faizin düşürülmesinden de rahatsız oldu. Sığınmacılar konusuna da giren Turan siyasi mesajlar verdi. Konuya ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür çarpıcı açıklamalar yaptı. Övür TÜSİAD'ın Türkiye olarak tahıl koridoruyla olumlu bir süreçten geçtiği dönemde hedef alınmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.