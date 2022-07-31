Necip Hablemitoğlu suikastında adı geçen Levent Göktaş'ın hangi derin yapıyla ilişkisi var?



Tanıyanlar da dahil herkes Hablemitoğlu'nu FETÖ'nün öldürttüğünü bildiği için de şaşkın. Kimse inanmak istemiyor ama o kadar çok karanlık nokta vardı ki, Göktaş'ı yakından tanıyanlar bile şüphe içinde.

Aslında o şüpheyi sonradan Göktaş'a ait değil denilen tweet'ler de doğruluyor. Tweet'lerdeki mafyatik kavga bir yana, Göktaş aslında birilerine açıkça mesaj veriyor:

"K.... kursağında büyüyenler uyumayın lan uyumayın o tuğlayı yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın!"

Bu şüpheleri doğrulayan bir itiraf... Belli ki karanlık ilişkiler kurduğu birilerine sesleniyor. Asıl mesele de, o karanlık ilişkiler sürecinin nasıl başladığı ve ağın neresinde olduğu.