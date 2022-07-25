Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun İhsan Güven'i de öldürdüğü ortaya çıktı

Necip Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken eski Özel Kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun Hablemitoğlu'ndan iki yıl sonra öldürülen İhsan Güven cinayetinde de tetiği çeken kişi olduğu ortaya çıktı. 2002'de öldürülen araştırmacı-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastının şifreleri Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın koordinesinde yürütülen soruşturmalarla bir bir çözülürken İhsan Güven cinayetinin bilinmeyenlerine dair de önemli ipuçlarına ulaşıldı.
KRİTİK SORUYA İTİRAF GİBİ CEVAP
Necip Hablemitoğlu suikastına karışan bütün şüphelilerin HTS kayıtları incelendi ve o dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Fikret Emek ile yardımcısı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun 1 Mayıs 2004'te Tuzla'da öldürülen Dost Tarikatı'nın kurucusu ve lideri İhsan Güven ile eşi Sibel Güven'in evine gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, şüpheli Tarkan Mumcuoğlu'na, "MAK Alay Komutanlığı'nda görevli iken Tuzla'ya gittiniz mi?" sorusunu yöneltti. Mumcuoğlu, "Gittiğimi hatırlamıyorum" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Savcının ısrarlı ve emin soruları üzerine Mumcuoğlu, bir hususu hatırladığını söyleyip araya girdi ve Tuzla'ya cinayetin olduğu zaman diliminde İhsan Güven'in evine Fikret Emek'le birlikte gittiğini itiraf etti.
SAVCILIK, BAŞKALARI ADINA KAYITLI GSM HATLARINI TESPİT ETTİ
Mumcuoğlu'nun çelişkili ifadesi üzerine savcılık HTS ve baz kayıtları başta olmak üzere teknik delillerle ilgili araştırmasını derinleştirdi ve Mumcuoğlu'nun cinayetten 3 gün sonra yakınları tarafından cesedi bulunan iki maktulün öldürüldüğü zaman diliminde Tuzla'ya gittiğini belirledi. Üstelik Mumcuoğlu Tuzla'ya giderken yanlarında kendi GSM hatlarını değil, başkaları adına kayıtlı GSM hatlarını yanlarında götürmüşlerdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu önemli ayrıntıyı da delilleriyle tespit etti.