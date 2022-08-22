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    • 23.08.2022 00:13
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    • 23.08.2022 00:32
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    Kifayetsiz laf mühendislerinin sembol projeleri karalama girişimi! Baltalı Ekrem İmamoğlu aklınca millet bahçelerini hedef aldı

    Göreve geldiği 2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' yalanına sığınıp, PR belediyeciliği yaparak İstanbulluyu hizmet fakiri eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aklınca hükümetin hayata geçirdiği millet bahçelerini hedef alarak 'prototip gibi' yakıştırmasında bulundu. İmamoğlu'nun yurdun dört bir yanına değer katan sembollerden biri olan millet bahçelerini hedef alması tepkileri beraberinde getirirken akıllara CHP'li İBB eliyle yapılan dikey bahçe ve çınar ağacı katliamları geldi. Ekrem İmamoğlu, seçimden önce vaat ettiği yaşam vadisi projelerini yerine getiremediği gibi AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı projesine de çökmüştü.

    Baltalı Ekrem aklınca millet bahçelerini hedef aldı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'a kayda değer bir kazanım sağlamadığı gibi olanı da heba ederek İstanbulluyu hizmete mahkum bıraktı.

    İETT araçları ve metrolarda gün aşırı meydana gelen arızalara bir türlü çözüm üretemeyen İBB, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü.

    Bunun son örneği CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı son açıklama ile bir kez daha gözler önüne serildi.


    Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

    AKLINCA 'MİLLET BAHÇELERİ'Nİ HEDEF ALDI
    İmamoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte, hükümetin hayata geçirdiği Millet Bahçesi Projelerini aklınca hedef aldı.

    Proje hakkında skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, "Karadeniz'de de aynı tip Millet Bahçesi, Orta Anadolu'da da işte ne bileyim Güneydoğu Anadolu'da da İstanbul'da da ya olmaz insanların yaşam biçimleri var, alışkanlıkları var. Ya bu işin uzmanları var prototip gibi." ifadelerini kullandı.



    Millet bahçeleriyle 'prototip gibi' diyerek aklınca alay eden İmamoğlu, sözlerinin devamında, TOKİ projelerini de hedef alarak, "Bu şeye benziyor. Benim köyümün tepesindeki TOKİ evleriyle, Başakşehir'deki TOKİ evleriyle, Nevşehir'deki TOKİ evleriyle, Kars'taki TOKİ evlerinin aynı mimariden çıkması bu bakış açısı, bundan da vazgeçiyoruz. Yani modeli ortaya koyuyoruz ve özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleşebilen vadileri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.


        Millet Bahçeleri'ni hedef alan İmamoğlu'nun yaptığı dikey bahçe ve çınar ağacı katliamları ise hala hafızalardaki yerini koruyor.


        AK Parti döneminde İstanbul'a silüet katan dikey bahçeler

        DİKEY BAHÇELERİ SÖKTÜLER
        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde şehir genelindeki kara yollarının duvarlarında trafik gürültüsü bariyeri ve egzoz gazı emisyonu için geliştirilen dikey bahçeleri 'maliyetli olduğu' algısını yayarak 2020'de sökmeye başladı.


        Fotoğrafta: Dikey bahçeleri katleden CHP'li İBB'ye tepki: Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti

        Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla kaldırıldı. Dikey bahçelerin yerini "Konuşan Duvarlar Projesi" adı altında grafiti denilen absürt çizimler ve reklam panoları aldı.


        Çırağan'da CHP'li İBB eliyle kıyılan bir ağaçtan geriye kalan kare

        ÇIRAĞAN VE EMİRGAN'DAKİ AĞAÇ KATLİAMLARI
        Çırağan'da bulunan 112 asırlık çınarı tedavi etmek yerine katleden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.


        Emirgan'da İBB'ye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün katlettiği ağaçlar

        Çırağan'dan hızını alamayan İBB daha sonrasında Emirgan'a dadanmış ve burada bulunan ağaçları da kesmişti.

        İSTANBUL TARİHİNE KAZINAN BİR İHANET...
        Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin, ağacın dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüten Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini göz ardı ederek asırlık çınarları tedavi etmeyip kesmesi İstanbul'un tarihine kazınan bir ihanet olarak yorumlandı.



            VAATLERİNİ YERİNE GETİREMEDİ, AK PARTİ'NİN YAPTIĞI KENT ORMANINA ÇÖKTÜ
            İstanbul'a 20 milyon metrakarelik yeni yeşil alan ve 15 yeni yaşam vadisi yapmayı vaat eden İmamoğlu İBB'si bunların hiçbirini yerine getiremediği gibi AK Parti döneminde yapılan yeşillendirme çalışmalarına da çöktü.

            Bunun en somut örneği Kemerburgaz Kent Ormanı...

            İmamoğlu, AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın tabelasını asıp vatandaşa 'Ben yaptım' algısını aşılamak istedi.
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