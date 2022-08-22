Kifayetsiz laf mühendislerinin sembol projeleri karalama girişimi! Baltalı Ekrem İmamoğlu aklınca millet bahçelerini hedef aldı



Millet Bahçeleri'ni hedef alan İmamoğlu'nun yaptığı dikey bahçe ve çınar ağacı katliamları ise hala hafızalardaki yerini koruyor.





AK Parti döneminde İstanbul'a silüet katan dikey bahçeler



DİKEY BAHÇELERİ SÖKTÜLER

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde şehir genelindeki kara yollarının duvarlarında trafik gürültüsü bariyeri ve egzoz gazı emisyonu için geliştirilen dikey bahçeleri 'maliyetli olduğu' algısını yayarak 2020'de sökmeye başladı.





Fotoğrafta: Dikey bahçeleri katleden CHP'li İBB'ye tepki: Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti

Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla kaldırıldı. Dikey bahçelerin yerini "Konuşan Duvarlar Projesi" adı altında grafiti denilen absürt çizimler ve reklam panoları aldı.