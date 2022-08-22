Kifayetsiz laf mühendislerinin sembol projeleri karalama girişimi! Baltalı Ekrem İmamoğlu aklınca millet bahçelerini hedef aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'a kayda değer bir kazanım sağlamadığı gibi olanı da heba ederek İstanbulluyu hizmete mahkum bıraktı.
İETT araçları ve metrolarda gün aşırı meydana gelen arızalara bir türlü çözüm üretemeyen İBB, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü.
Bunun son örneği CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı son açıklama ile bir kez daha gözler önüne serildi.
Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
AKLINCA 'MİLLET BAHÇELERİ'Nİ HEDEF ALDI
İmamoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte, hükümetin hayata geçirdiği Millet Bahçesi Projelerini aklınca hedef aldı.
Proje hakkında skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, "Karadeniz'de de aynı tip Millet Bahçesi, Orta Anadolu'da da işte ne bileyim Güneydoğu Anadolu'da da İstanbul'da da ya olmaz insanların yaşam biçimleri var, alışkanlıkları var. Ya bu işin uzmanları var prototip gibi." ifadelerini kullandı.
Millet bahçeleriyle 'prototip gibi' diyerek aklınca alay eden İmamoğlu, sözlerinin devamında, TOKİ projelerini de hedef alarak, "Bu şeye benziyor. Benim köyümün tepesindeki TOKİ evleriyle, Başakşehir'deki TOKİ evleriyle, Nevşehir'deki TOKİ evleriyle, Kars'taki TOKİ evlerinin aynı mimariden çıkması bu bakış açısı, bundan da vazgeçiyoruz. Yani modeli ortaya koyuyoruz ve özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleşebilen vadileri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.