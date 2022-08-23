Rusya, Kırım'ın rövanşını almaya hazırlanıyor! ABD'den vatandaşlarına uyarı: Ülkeden hemen ayrılın

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna'ya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir çağrıda bulundu.

Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip. Ukrayna'daki Rus saldırıları, siviller ve sivil altyapı için sürekli bir tehdit oluşturuyor. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını, eğer güvenli ise, özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak hemen Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.

Ukrayna medyası, saldırıların 24 Ağustos Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Kırım'ın bombalanmasına karşılık olacağını ileri sürdü.