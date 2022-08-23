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    • 23.08.2022 15:30
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    • 23.08.2022 15:30
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    Rusya, Kırım'ın rövanşını almaya hazırlanıyor! ABD'den vatandaşlarına uyarı: Ülkeden hemen ayrılın

    Rusya'nın kontrolündeki Kırım’da 16 Ağustos'ta geçici olarak depolanan mühimmatlar patladı. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamanın 'sabotaj' sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Karşılık vereceğini duyuran Rusya'nın korkutucu planı ortaya çıktı. ABD Kiev Büyükelçiliği, 24 Ağustos Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nde Rusya'nın Kiev'i bombalayacağını duyurdu. Büyükelçilik, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.

    Rusya, Kırım’ın rövanşını almaya hazırlanıyor!

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliği dün Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı.

    Güvenlik uyarısında, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıları vuracağı belirtildi.

    KIRIM'DA SABOTAJ
    16 Ağustos tarihinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktığı belirtildi.

    Yangın sonucu mühimmatların patladığı ifade edildi. Bakanlık, patlamanın 'sabotaj' sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

    Rus yetkililer, sabotaja karşılık verileceğini açıkladı.

    KİEV'İ VURACAKLAR
    Uzun süredir beklenen karşı saldırının ne zaman ve nerede gerçekleşeceği ortaya çıktı.

        ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna'ya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir çağrıda bulundu.

        Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip. Ukrayna'daki Rus saldırıları, siviller ve sivil altyapı için sürekli bir tehdit oluşturuyor. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını, eğer güvenli ise, özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak hemen Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.

        Ukrayna medyası, saldırıların 24 Ağustos Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Kırım'ın bombalanmasına karşılık olacağını ileri sürdü.

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