Rusya, Kırım'ın rövanşını almaya hazırlanıyor! ABD'den vatandaşlarına uyarı: Ülkeden hemen ayrılın

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği dün Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı.
Güvenlik uyarısında, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıları vuracağı belirtildi.
KIRIM'DA SABOTAJ
16 Ağustos tarihinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktığı belirtildi.
Yangın sonucu mühimmatların patladığı ifade edildi. Bakanlık, patlamanın 'sabotaj' sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Rus yetkililer, sabotaja karşılık verileceğini açıkladı.
KİEV'İ VURACAKLAR
Uzun süredir beklenen karşı saldırının ne zaman ve nerede gerçekleşeceği ortaya çıktı.