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    • 31.05.2021 22:27
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    'in Hatay ziyaretinde 'Esnaf' tiyatrosu! İYİ Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı!

    'in Hatay ziyareti büyük bir tiyatroya sahne oldu. Esnaflarla sohbet eden Akşener olumsuz bir şey çıkmayınca tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, 'yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. 'nda bulunuyorum" şeklinde konuştu. Hatay'da kuyumcu sahibi ise Akşener'e, "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil" deyince gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

    Akşener'de 'Esnaf' tiyatrosu!

    Başkanı 'in Hatay'ın ilçesindeki esnaf ziyareti 'tiyatro'ya sahne oldu.

    Ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın söylemlerinden olumsuz bir durum çıkmayınca CHP'liler devreye girdi.

    "TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEYE BAŞLADI"
    Tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, 'yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. CHP Gençlik Kolları'nda bulunuyorum" diye konuştu.

    "BU ARKADAŞLAR BİZİMLE DEĞİL"
    Hatay'da kuyumcu sahibi ise Akşener'e, "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil" deyince gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

    "SANKİ BİZİM YANIMIZDA HAREKET ETMESİ AĞRIMIZA GİTTİ"
    A Haber ise Hatay'da kuyumculuk yapan kişi ile olay sonrası bir röportaj gerçekleştirdi. Kuyumcu, gerçekleri samimiyetle muhabirlere anlatarak, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizim yanımızda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti işin doğrusu. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de rahatsız olduk" ifadelerini kullandı.

    ALGI MEDYASI TİYATRO SERVİS ETTİ
    Esnaf her ne kadar 'bizimle çalışmıyorlar' dese de Millet İttifakı istediği algıyı oluşturdu.

    de oynanan tiyatroyu servis etti. Türkiye'yi karalayan CHP'li haberde esnaf olarak gösterildi.

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    Haberler Güncel Meral Akşener'in Hatay ziyaretinde 'Esnaf' tiyatrosu! İYİ Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı!