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    • 05.07.2021 18:48
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    İYİ Parti'den bir algı tiyatrosu daha: Ekmek bulamıyoruz diyen kadın Akşener'den önce dükkana gelip şans oyunu oynamış

    Konya, Hatay ve Adana’dan sonra İYİ Parti’nin algı tiyatrosu bu sefer de Malatya’da sergilendi. Esnaf ziyareti yapan İP Başkanı Meral Akşener, iş yeri sahibiyle sohbet halindeyken devreye bir kadın girdi. Emekli olduğunu ve ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi. İş yeri sahibi, kadının Meral Akşener’den önce dükkana geldiğini, “Bugün şanslı günümdeyim” deyip şans oyunu oynadığını söyledi. Böylelikle İYİ Parti tarafından sergilenen kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.

    İYİ Parti'den bir algı tiyatrosu daha!

    İYİ Parti tarafından geçtiğimiz günlerde sahnelenen oyunların bir benzeri daha sahneye kondu.



    Bu sefer de emekliler üzerinden algıya girişildi. Konuya, Hatay ve Adana'dan sonra bu seferki tiyatro sahnesinin adresi Malatya oldu.



    İP Genel Başkanı Akşener, kentte esnaf ziyaretindeydi. İş yeri sahibiyle sohbet ederken devreye bir kadın girerek ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi.



    "EKMEK BULAMIYORUM" DEDİ, ŞANS OYUNU OYNADI
    Söz konusu kadın, "Emekliyim başkanım, sabah maaşım yattı sadece fatura ödeyebildim bir de kredi. Ekmek bulamıyorum. Sen iktidar olmadan ben ölmeyeceğim" dedi.

        İŞ YERİ SAHİBİ YALANI DEŞİFRE ETTİ
        İş yeri sahibi, kadının Meral Akşener'den önce dükkana geldiğini, "Bugün şanslı günümdeyim" diyerek şans oyunu oynadığını belirtti.
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