İYİ Parti'den bir algı tiyatrosu daha: Ekmek bulamıyoruz diyen kadın Akşener'den önce dükkana gelip şans oyunu oynamış

İYİ Parti tarafından geçtiğimiz günlerde sahnelenen oyunların bir benzeri daha sahneye kondu.
Bu sefer de emekliler üzerinden algıya girişildi. Konuya, Hatay ve Adana'dan sonra bu seferki tiyatro sahnesinin adresi Malatya oldu.
İP Genel Başkanı Akşener, kentte esnaf ziyaretindeydi. İş yeri sahibiyle sohbet ederken devreye bir kadın girerek ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi.
"EKMEK BULAMIYORUM" DEDİ, ŞANS OYUNU OYNADI
Söz konusu kadın, "Emekliyim başkanım, sabah maaşım yattı sadece fatura ödeyebildim bir de kredi. Ekmek bulamıyorum. Sen iktidar olmadan ben ölmeyeceğim" dedi.