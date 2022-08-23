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    • 23.08.2022 13:05
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    • 23.08.2022 13:17
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a müjdeyi verdi: 3 hat bitme aşamasında

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam ediyor. 16 milyon vatandaşın daha konforlu ve hızlı ulaşımı için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, 3 metro hattında sona gelindiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)-Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı." denildi.

    Bakanlık İstanbul’a müjdeyi verdi: 3 hat bitme aşamasında

    İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarında sona yaklaşıldı.

    3 METRO HATTI DAHA AÇILACAK
    Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) resmi twitter hesbından bütün İstanbulluları ilgilendiren müjdeyi paylaştı. 3 metro hattında daha sona yaklaşıldığının belirtildiği twitte şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'u demir ağlarla örmeye devam ediyoruz! Açılış için gün sayan; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarımız çok yakında milletimizin hizmetinde!"

    SONA YAKLAŞILDI
    Paylaşılan görselde ise metro hatlarının bitme oranlarına yer verildi. Buna göre; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı.

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    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a müjdeyi verdi: 3 hat bitme aşamasında
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