CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikey bahçe tepkisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, daha önce İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti. Fakat İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetmişti.