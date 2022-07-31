CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikey bahçe tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde şehir genelindeki kara yollarının duvarlarında trafik gürültüsü bariyeri ve egzoz gazı emisyonu için geliştirilen dikey bahçeleri maliyetli olduğu gerekçesiyle 2020'de sökmeye başladı.
Üsküdar Altunizade'de yol kenarındaki duvarlara da 9 Temmuz'da reklam panoları yerleştirildi. Şehre estetik açıdan renk katan, gürültü bariyeri ve egzoz emisyonu görevi gören dikey bahçelerin kaldırılarak yerine reklam panosu konulmasına vatandaşlardan yoğun tepki geldi.