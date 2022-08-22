AB'nin savaş bitirme umudu Türkiye'de: Rusya üzerindeki etkinizi kullanın

UKRAYNA'DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.