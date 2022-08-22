Alman DW’nin algı operasyonu elinde patladı! “Tatil yapamayan Türk gençleri” bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca deşifre oldu

Dijital medyada başlatılan algı operasyonları tükenmezken, ortaya atılan iddiaların gerçek yüzleri de bir bir meydana çıkıyor. Son olarak Alman kanalı olan DW'de "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" belgeseline röportaj veren bir grup genç, Türkiye'deki hayat pahalılığından ve öğrencilerin tatile gidememesinden dert yandı.

ALMAN DW'NİN OYUNCAĞI OLUP TÜRKİYE'Yİ KARALADILAR AMA...

Youtube kanalında yayınlanan belgeselde konuşan öğrenciler, adeta algı operasyonları için kullanıldı.