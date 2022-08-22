Ekrem İmamoğlu'nun ne dediğini anlayan var mı? Kahkaha üstüne kahkaha kelimeler birbirine dolandı

"VAPURU YÜZDÜRÜYORUZ, GEREK GEREKEN BİR UNSUR"

"Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken gerek, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu, İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik"