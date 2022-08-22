Ekrem İmamoğlu'nun ne dediğini anlayan var mı? Kahkaha üstüne kahkaha kelimeler birbirine dolandı

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyaya düşen son videosu ile alay konusu oldu.
Tarihi Moda İskelesi'nin açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilere verdiği röportajda ilginç haller sergiledi.
SÜREKLİ GÜLDÜ KELİMELER BİRBİRİNE KARIŞTI
Ne söylemek istediği anlaşılmayan Ekrem İmamoğlu sürekli kahkahalar attığı röportajında şunları söyledi:
"VAPURU YÜZDÜRÜYORUZ, GEREK GEREKEN BİR UNSUR"
"Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken gerek, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu, İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik"
DİLEK İMAMOĞLU DA ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan eşi Dilek İmamoğlu da Ekrem İmamoğlu'nun o hallerini şaşkınlıkla takip etti.