Alman DW Türkçe ikiyüzlülük ve ahlaksızlıkta zirveye oynuyor! Almanya'da fuhuş karşıtı haberler yaparken ülkemizde adeta özendiriyorlar

ÜLKEMİZDEKİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ PROVAKATİF HABERLER
ÜLKEMİZDEKİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ PROVAKATİF HABERLER
Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar için "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığı kullanılırken, Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile ilgili "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadesi kullanıldı.
BİR SKANDAL DA BİYOGAZ HABERLERİ İLE İLGİLİ
Alman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor. Deutsche Welle, Türkiye'de yürütülen biyogaz çalışmaları ile ilgili haberinde "Manisalı köylüler biyogaz tesisine karşı" başlığını kullanarak algı oluşturmaya çalışırken, Kenya'da biyogaz konusunda yapılan çalışma ile ilgili "Kenyalılar çevreye zararsız biyogaza geçti" başlığına yer verdi.
AHLAKSIZLIĞI SAVUNAN VİDEOYA BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DW Türkçe'nin kadınları aşağılayan haberine çok sert tepki gösterdi.
DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi: