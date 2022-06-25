Alman DW Türkçe ikiyüzlülük ve ahlaksızlıkta zirveye oynuyor! Almanya'da fuhuş karşıtı haberler yaparken ülkemizde adeta özendiriyorlar

BİR SKANDAL DA BİYOGAZ HABERLERİ İLE İLGİLİ

Alman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor. Deutsche Welle, Türkiye'de yürütülen biyogaz çalışmaları ile ilgili haberinde "Manisalı köylüler biyogaz tesisine karşı" başlığını kullanarak algı oluşturmaya çalışırken, Kenya'da biyogaz konusunda yapılan çalışma ile ilgili "Kenyalılar çevreye zararsız biyogaza geçti" başlığına yer verdi.