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    • Güncel
    • 25.06.2022 23:42
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    • 25.06.2022 23:50
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    Alman DW Türkçe ikiyüzlülük ve ahlaksızlıkta zirveye oynuyor! Almanya'da fuhuş karşıtı haberler yaparken ülkemizde adeta özendiriyorlar

    Küresel medyanın Alman ayağı olan Deutsche Welle (DW) Türkçe, ülkemizde ahlaksızlık ve yalanlar üzerinden propaganda yapmaya devam ediyor. DW Türkçe geçtiğimiz günlerde fuhuşu öven ve gençlere özendiren bir yaklaşımla video ropörtaj yayımlamıştı. Skandal içeriğin ardından eleştiriler peş peşe geldi. DW Türkçe benzer bir yaklaşımla ülkemizdeki sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yalan yanlış ifadelere yer verirken Almanya'da gerçekleşen durumu başka şekilde verdi. İşte DW Türkçe'ye dair tüm detaylar...

    DW Türkçe ikiyüzlülükte zirveye oynuyor

    Alman medya kurulu Deutsche Welle'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa medya kuruluşları olan DW'nin kadınları aşağılayan ve toplumun ahlaki değerlerine 'saldırı' niteliği taşıyan haberi büyük tepki çekmişti.

    Alman medya kuruluşu, daha önce de benzer skandallara imza atarken, söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergilediği görülüyor.

    ÜLKEMİZDEKİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ PROVAKATİF HABERLER


        Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar için "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığı kullanılırken, Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile ilgili "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadesi kullanıldı.

        BİR SKANDAL DA BİYOGAZ HABERLERİ İLE İLGİLİ
        Alman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor. Deutsche Welle, Türkiye'de yürütülen biyogaz çalışmaları ile ilgili haberinde "Manisalı köylüler biyogaz tesisine karşı" başlığını kullanarak algı oluşturmaya çalışırken, Kenya'da biyogaz konusunda yapılan çalışma ile ilgili "Kenyalılar çevreye zararsız biyogaza geçti" başlığına yer verdi.

        AHLAKSIZLIĞI SAVUNAN VİDEOYA BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DW Türkçe'nin kadınları aşağılayan haberine çok sert tepki gösterdi.

            DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi:

            DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.

            YAYINCILIK ADINA BİR UTANÇ VESİKASI
            Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."
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            Haberler Güncel Alman DW Türkçe ikiyüzlülük ve ahlaksızlıkta zirveye oynuyor! Almanya'da fuhuş karşıtı haberler yaparken ülkemizde adeta özendiriyorlar
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