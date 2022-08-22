Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı

ŞEHİT BEKÇİ OLTAN KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Havalimanı'ndan cenaze aracı ile alınarak törenin yapılacağı Kürtün ilçesine getirildi.