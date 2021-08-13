Alman DW Türkçe, Almanya'daki yardım kampanyalarını nesnel verirken Türkiye'dekiler için kışkırtıcı dil kullandı

Türkiye'yi küresel medya ağının kuşatması altına sokmaya çalışan Batı, ülkeyi "Türkçe" yayınlar ile hedef alıyor. Bunun Almanya ayağı DW Türkçe haber sitesi...

ALMAN HÜKÜMETİ SEL AFETİNDE ACİZ KALDI

Almanya'nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarında 200'e yakın kişi hayatın kaybetti. Alman devleti vatandaşlarına sosyal yardım yapmakta oldukça zayıf kaldı. 10 güne yakın sürede bölgede sürüklenen araçlar dahi çekilmedi. Almanya'da yaşayan ve selden etkilenen Esma Akkuş, o dönem sel felaketini anlatırken, "Araç sahiplerinin çekiciyi kendisinin bulması ve masrafları yine kendisinin ödemesi gerekiyor. İşte burası çok özendiğiniz, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi denilen ve sosyal devlet olduğu iddia edilen Almanya! Selin üzerinden bir hafta geçti, burada ilk sıcak yemek bir Türk derneği olan 'Avrupa Türk İslam Birliği' (ATİB) tarafından dağıtıldı. Akıl alır gibi değil, anlatsak inanmazlar." şeklinde konuşmuştu.

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