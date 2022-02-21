RTÜK, internet yayını yapan DW, Euronews ve Amerika'nın Sesi'ni lisans başvurusu yapması için uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde, internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen internet alanlarıyla ilgili duyurular paylaşıldı.
Duyurularda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtildi.
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunulabileceği aktarıldı.