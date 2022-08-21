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    • 21.08.2022 19:14
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    • 21.08.2022 19:14
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    Eli kanlı PKK/YPG'den çevre terörü! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardılar

    Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı. Söz konusu yangına müdahale sürüyor.

    Eli kanlı PKK/YPG’den çevre terörü! Köyü yaktılar

    Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

    PKK/YPG'NİN "ÇEVRE TERÖRÜ" STRATEJİSİ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini ifade etmişti.

    "Çevre terörü"ne de neden olan terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.

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    Haberler Güncel Eli kanlı PKK/YPG'den çevre terörü! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardılar
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