İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu tepkisi

Dervişoğlu, 9 Eylül'ün İzmirliler için barış değil zafer olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. "9 Eylül"İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun "ZAFER" günüdür. Sn. Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum.