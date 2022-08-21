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    • 21.08.2022 19:55
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    İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu tepkisi

    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yönetimi 9 Eylül’e yaklaşırken yeni bir skandala imza attı. İzmir’in kurtuluşu için cadde ve sokaklarda bulunan billboardlara “Barışın ikinci yüzyılı” pankartları astılar. Duruma ilk tepki İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu “Barış değil zafer” uyarısında bulunurken “15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz. “9 Eylül”İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun “ZAFER” günüdür” dedi.

    takvim.com.tr
    İP’li Dervişoğlu’ndan Tunç Soyer’e tepki

    CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına ilişkin hazırladığı reklam afişlerini kentin dört bir yanına astı.

    Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adının da yer aldığı afişlerde, "Barışın ikinci yüzyılı, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

    İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA 'İZMİR' KAVGASI

    Söz konusu ifadeler, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'yi kızdırdı.

    İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Soyer'i hedef alarak sert ifadeler kullandı.

        Dervişoğlu, 9 Eylül'ün İzmirliler için barış değil zafer olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

        15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. "9 Eylül"İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun "ZAFER" günüdür. Sn. Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum.

        TUNÇ SOYER'İN YUNAN SEVGİSİ BİLİNİYOR
        Tunç Soyer'in Yunan aşkı biliniyor. Geçtiğimiz sene Ocak ayında Soyer, I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'yi vuran İstanbul'u işgal eden zırhlının adını İzmir'deki yüzer iskeleye vermişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN MİÇOTAKİS'E AYAR VERDİ SOYER TESELLİYE KOŞTU
        Soyer'in Yunan sevgisine bir diğer örnek de geçtiğimiz Mayıs ayında yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki göstermesinin ardından Soyer soluğu Yunanistan'da aldı. Soyer, ziyaret ettiği Atina'da Yunan belediye başkanıyla samimi pozlar verdi.
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        Haberler Güncel İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu tepkisi
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