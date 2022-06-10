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    • 10.06.2022 16:39
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    Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu'na karşı Alevi kartını açan İYİ Parti'de Halil İbrahim Oral'dan göstermelik özür

    Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında masa altı tekmeleşmesi devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle seçilemeyeceğini ifade etti. Bu gelişme İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na karşı Alevi kartını açması olarak yorumlandı. Halil İbrahim Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek göstermelik özür diledi.

    AA
    takvim.com.tr
    Alevi kartına karşı Oral özür

    İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine dün Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu. Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

    Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi." dedi.

    "BAŞKA YAPABİLECEĞİM BİR AÇIKLAMA YOK"
    Oral, şunları söyledi: "Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok."

    Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." diye konuştu.

    Disipline sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine İbrahim Halil Oral, bunun parti içi bir mesele olduğunu kaydetti.

    "YEMİN BİLLAH ADAY DEĞİLİM"
    "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in ifadelerini şöyle aktardı: "Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

    Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Bu söz Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi?

    Verilen yanıt açık:

    "Erdoğan'ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…"

    Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."

    NE OLMUŞTU?
    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



        Öte yandan daha önceden "Ben başbakan olacağım" diyen Meral Akşener'in adı anket oyunlarıyla ön plana çıkarılırken, iki lider arasındaki çatışmanın da fitili ateşlendi.



        İP'DEN KK'YA: KAZANAMAZSIN
        İYİ Parti içinden bir kesimden de Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesini kursağında bırakacak "kazanamazsın" mesajı geldi.

        Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti cephesinden ses getirecek bomba bir açıklama geldi.



        ADAYLIK YARIŞI ÇİRKİNLEŞTİ: İYİ PARTİ 'ALEVİ' KARTINI AÇTI
        İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürerek adaylık savaşının çirkinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullandı.



            6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa hala bir isim belirleyememişken, süregelen adaylık savaşında Kılıçdaroğlu'nun önüne 'Alevi' kartının sunulması çirkinlikte ulaşılan zirveyi kanıtladı.



            TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN ALEVİ KILIÇDAROĞLU İLE 2023 OLMAZ MESAJI
            CHP Genel Başkanı'nın alevi olmasını geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da diline dolamış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

            Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu'na karşı Alevi kartını açan İYİ Parti'de Halil İbrahim Oral'dan göstermelik özür
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