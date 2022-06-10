Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu'na karşı Alevi kartını açan İYİ Parti'de Halil İbrahim Oral'dan göstermelik özür

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine dün Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu. Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi." dedi.
"BAŞKA YAPABİLECEĞİM BİR AÇIKLAMA YOK"
Oral, şunları söyledi: "Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok."
Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." diye konuştu.
Disipline sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine İbrahim Halil Oral, bunun parti içi bir mesele olduğunu kaydetti.
"YEMİN BİLLAH ADAY DEĞİLİM"
"Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in ifadelerini şöyle aktardı: "Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"
Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Bu söz Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi?
Verilen yanıt açık:
"Erdoğan'ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…"
Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."
NE OLMUŞTU?
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.