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    Başkan Erdoğan'dan Tarım Kredi marketleriyle ile ilgili çarpıcı açıklama

    Erdoğan, Tarım Kredi marketleriyle ilgili dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Tarım Kredi Kooperatifleri’nin bin 300- bin 400 marketi var. Biz şimdi Tarım Kredi’ye diyoruz ki ‘Bana 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma...’

    Sen dükkanı bul ürünü biz bulalım

    Başkan Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşü gündemi değerlendirdi: Suriye'de attığımız her adımda Rusya'yla irtibat halindeyiz. Ben de Sayın Putin'le görüşmeler yapmak suretiyle bu süreci "sağlama bağlayalım" diyoruz. Sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de PETRONAS ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortaklaşa bir adım atması. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin attığı bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bin 300- bin 400 marketi var. Biz Tarım Krediye diyoruz ki 'Market açmak üzere bana işte 250-400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin. Piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Muhalefet çılgına döndü; 'aldatıyorlar' falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Ben genel müdürle de konuştum. Depoların sayısını da artıralım, marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım dedim.



    KİRA MÜJDESİ
    Başkan Erdoğan, 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi başarıya imza attık. 140 bin konut işyeri dönüşümü de devam ediyor" diyen Erdoğan, Eylül ayını işaret ederek, "Konut, kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Tarım Kredi marketleriyle ile ilgili çarpıcı açıklama
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