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    • 20.08.2022 08:18
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    MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde sevkiyat planlandığı gibi işliyor.  Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    İki gemi daha demir aldı

    Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile çözüldü.

    Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

    PLAN İŞLİYOR
    Anlaşmalar sonra tahıl gemileri planlandığı şekilde sevkiyatlara devam ediyor.

    2 GEMİ DAHA DEMİR ALDI
    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

    İSTANBUL'DA DENETLENECEKLER
    Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: TÜM DÜNYA OLUMLU YANSIMALARI HİSSETTİ
    Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutarres'in de katılımıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin odak noktasını, savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceğinin oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı." dedi.

        625 BİN TONDAN FAZLA TAHIL
        Mutabakatın uygulamaya konulduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi ve yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik."

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        Haberler Güncel MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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