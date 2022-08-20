MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile çözüldü.
Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
PLAN İŞLİYOR
Anlaşmalar sonra tahıl gemileri planlandığı şekilde sevkiyatlara devam ediyor.
2 GEMİ DAHA DEMİR ALDI
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA DENETLENECEKLER
Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: TÜM DÜNYA OLUMLU YANSIMALARI HİSSETTİ
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.