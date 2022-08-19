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    • 19.08.2022 16:38
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    Türkiye'de ilk akıllı ve güvenli dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan

    İstanbul Esenler'de yapılan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı biten 2 bin 108 konut bugün sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlar anahtarlarını Başkan Erdoğan'ın elinden alacak.

    Türkiye’de ilk akıllı ve güvenli dönüşüm projesi

    Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 81 ilde 150 bin sosyal konut projesinin Eylül ayında hayata geçmesi beklenirken Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor.

    Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etap çalışması bitti. İmar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.

    ANAHTARLAR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
    Bugün Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 18.00'da düzenlenecek törene Başkan Erdoğan da katılacak. Törende 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.

    YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK
    Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine modern konutlar veriliyor. Akıllı ve güvenli şehir konseptinde yapılan daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor.

    TOPLAM 60 BİN KONUT
    Güney Rezerv Yapı Alanındaki konut ve işyerinin tamamlanıp teslim edilmesinin ardından, Kuzey Rezerv Yapı Alanı'nda da kentsel dönüşüm konutları yapılmaya başlanacak. Daha büyük yüz ölçüme sahip bu alanda ise toplam 43 bin 124 adet bağımsız birim inşa edilecek. Böylece her iki alanda toplam 60 bin konut inşa edilmiş olacak ve yaklaşık 300 bin kişi daha yeni, güvenilir ve yeşille iç içe akıllı şehirde yaşamaya başlayacak.

        50 BİN YENİ KONUT GELİYOR
        Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapığı paylaşımda 50 bin ofisin konuta dönüştürülebileceğini açıkladı. Konut olmaya müsait olan ofislerin dönüşmesi durumunda, İstanbul'da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek.

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        Haberler Güncel Türkiye'de ilk akıllı ve güvenli dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan
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