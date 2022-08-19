Türkiye'de ilk akıllı ve güvenli dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan

ANAHTARLAR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Bugün Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 18.00'da düzenlenecek törene Başkan Erdoğan da katılacak. Törende 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.

YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine modern konutlar veriliyor. Akıllı ve güvenli şehir konseptinde yapılan daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor.