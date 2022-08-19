Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende dikkat çeken pankart: "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul'u her köşesiyle ayrı sevdiğini söyleyen Erdoğan, mega kentin kentsel dönüşümün merkezi olduğunu belirtti.
"2023'Ü HİÇ UNUTMAYALIM"
Başkan Erdoğan 2023 yılında yapılcak olan seçimlere dikkat çekti ve "14 Haziran'ı şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım. Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.
Esenler'deki töreni 60-70 bin aralığında vatandaş takip etti.
"ABDÜLHAMİD HAN'IN YALNIZLIĞINA BIRAKMAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada açılan bir pankart ise törene adeta damgasını vurdu.