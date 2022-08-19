Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende dikkat çeken pankart: "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız"





"2023'Ü HİÇ UNUTMAYALIM"

Başkan Erdoğan 2023 yılında yapılcak olan seçimlere dikkat çekti ve "14 Haziran'ı şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım. Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.



Esenler'deki töreni 60-70 bin aralığında vatandaş takip etti.