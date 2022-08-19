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    • 19.08.2022 20:40
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    Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende dikkat çeken pankart: "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de katıldığı kentsel dönüşüm töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "2023'ü hiç unutmayalım" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında açılan bir pankart ise törene damgasını vurdu. Söz konusu pankartta "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız" ifadeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    Seni Abdülhamid Han’ın yalnızlığına bırakmayacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.



    İstanbul'u her köşesiyle ayrı sevdiğini söyleyen Erdoğan, mega kentin kentsel dönüşümün merkezi olduğunu belirtti.



    "2023'Ü HİÇ UNUTMAYALIM"
    Başkan Erdoğan 2023 yılında yapılcak olan seçimlere dikkat çekti ve "14 Haziran'ı şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım. Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

    Esenler'deki töreni 60-70 bin aralığında vatandaş takip etti.



    "ABDÜLHAMİD HAN'IN YALNIZLIĞINA BIRAKMAYACAĞIZ"
    Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada açılan bir pankart ise törene adeta damgasını vurdu.



        "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartta vatandaşlar Başkan Recpe Tayyip Erdoğan'a destekğini dile getirdi.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende dikkat çeken pankart: "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız"
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