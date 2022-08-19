Kürt çocuklarına dağı reva gören HDPKK'lıların kendi çocuklarının lüks ve hızlı yaşamı! İmam Taşçıer'in oğlu Baver, Buldan'ınkiler...

'Diyarbakır Anneleri'nin dağa kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken HDP'li yöneticilerin çocuklarının ise yurt dışındaki lüks içindeki yaşamları dikkat çekiyor.
Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in 'Baver' isimli oğlu sosyal medyaya yansıyan 'hızlı' yaşamı ile ön planda.
Fotoğrafta: HDPKK Diyarbakır vekili İmam Taşçıer
Baver Taşçıer'in Kiev, Montenegro ve Morocco'da yaptığı paylaşımlarda alkollü eğlence mekanlarında boy gösterdiği, havuz başında, tekne ortasında fotoğraflar verdiği gözlemlendi.
KENDİ ÇOCUKLARI YURT DIŞINDA FİNK ATARKEN KÜRT ÇOCUKLARINA DAĞI REVA GÖRDÜLER
Kürt halkının çocuklarını dağa reva gören zihniyetin kendi çocuklarının yurt dışında zevk ve safa içerisinde yaşaması HDPKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
HDP'nin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer, bu durumun tek örneği değil.