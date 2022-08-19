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    • Güncel
    • 20.08.2022 00:34
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    • 20.08.2022 01:04
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    Kürt çocuklarına dağı reva gören HDPKK'lıların kendi çocuklarının lüks ve hızlı yaşamı! İmam Taşçıer'in oğlu Baver, Buldan'ınkiler...

    Diyarbakır Anneleri'nin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 1082 gündür sürerken HDPKK'lıların çocukları lüks ve hızlı yaşantılarına, dünyayı ve Avrupa'yı arşınlamaya devam ediyor. Terör örgütünün siyasi ayağı olan partinin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in Kiev, Montenegro ve Morocco'da eğlencenin dibine vurduğu görüntüler kayda geçti. Taşçıer bu durumun ilk örneği de değil... HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan Buldan ve kızı Zelal Buldan da ultra lüks, şaşalı yaşantıları ile ön planda. Kendi çocukları dünyanın bilimum noktasında keyfine keyif katarken Kürt çocuklarına dağı reva gören zihniyetin kirli yüzü böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İkiyüzlü HDPKK’lıların lüks yaşantılı çocukları!

    'Diyarbakır Anneleri'nin dağa kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken HDP'li yöneticilerin çocuklarının ise yurt dışındaki lüks içindeki yaşamları dikkat çekiyor.

    Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in 'Baver' isimli oğlu sosyal medyaya yansıyan 'hızlı' yaşamı ile ön planda.



    Fotoğrafta: HDPKK Diyarbakır vekili İmam Taşçıer

    Baver Taşçıer'in Kiev, Montenegro ve Morocco'da yaptığı paylaşımlarda alkollü eğlence mekanlarında boy gösterdiği, havuz başında, tekne ortasında fotoğraflar verdiği gözlemlendi.



    KENDİ ÇOCUKLARI YURT DIŞINDA FİNK ATARKEN KÜRT ÇOCUKLARINA DAĞI REVA GÖRDÜLER
    Kürt halkının çocuklarını dağa reva gören zihniyetin kendi çocuklarının yurt dışında zevk ve safa içerisinde yaşaması HDPKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

    HDP'nin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer, bu durumun tek örneği değil.



            DİYARBAKIR ANNELERİNİN HAKLI VE KARARLI EYLEMİ 1082'NCİ GÜNÜNDE
            HDPKK'lıların çocukları dünyayı ve Avrupa'yı arşınlayıp, lüks ve hızlı yaşantıları ile ön plana çıkarken dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

            Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1082'nci gününde sürüyor.

            Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Zeliha Eslek, 6 yıldır haber alamadığı oğlu İsa için evlat nöbeti tuttuğunu söyledi.

            Eslek, evladının ölü ya da sağ olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

            "Sıcak havada gece gündüz demeden bütün ailelerle çocuklarımız için oturuyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu nöbetten kalkmayacağız, nöbeti sürdüreceğiz" diyen Eslek, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

            Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

            Biçer, "Türkiye'nin dört bir köşesinden anne ve babalar buraya gelerek evladını PKK terör örgütünden ve onun siyasi kolu HDP'den istiyor. Çocuklarımızı dağa HDP gönderdi. Doğru adreste olduğumuzdan eminiz" dedi.

            Evlatlarına seslenen Biçer, onlara kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

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            Haberler Güncel Kürt çocuklarına dağı reva gören HDPKK'lıların kendi çocuklarının lüks ve hızlı yaşamı! İmam Taşçıer'in oğlu Baver, Buldan'ınkiler...
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