Kürt çocuklarına dağı reva gören HDPKK'lıların kendi çocuklarının lüks ve hızlı yaşamı! İmam Taşçıer'in oğlu Baver, Buldan'ınkiler...





DİYARBAKIR ANNELERİNİN HAKLI VE KARARLI EYLEMİ 1082'NCİ GÜNÜNDE

HDPKK'lıların çocukları dünyayı ve Avrupa'yı arşınlayıp, lüks ve hızlı yaşantıları ile ön plana çıkarken dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1082'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Zeliha Eslek, 6 yıldır haber alamadığı oğlu İsa için evlat nöbeti tuttuğunu söyledi.

Eslek, evladının ölü ya da sağ olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

"Sıcak havada gece gündüz demeden bütün ailelerle çocuklarımız için oturuyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu nöbetten kalkmayacağız, nöbeti sürdüreceğiz" diyen Eslek, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Biçer, "Türkiye'nin dört bir köşesinden anne ve babalar buraya gelerek evladını PKK terör örgütünden ve onun siyasi kolu HDP'den istiyor. Çocuklarımızı dağa HDP gönderdi. Doğru adreste olduğumuzdan eminiz" dedi.

Evlatlarına seslenen Biçer, onlara kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.