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    • 18.08.2022 22:23
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    • 18.08.2022 22:34
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    Lviv'deki tarihi zirve sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polonya'dan yurda hareket etti

    Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Lviv'de bir araya geldi. Dünyanın pürdikkat kesildiği kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan, Polonya'nın Rzeszow kentinden, özel uçak "TUR" ile yurda hareket etti.

    Başkan Erdoğan Polonya’dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarının ardından geldiği Polonya'nın Rzeszow kentinden, özel uçak "TUR" ile saat 21.30'da Türkiye'ye hareket etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'ndan, Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından uğurlandı.

    Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Polonya'dan ayrıldı.

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    Haberler Güncel Lviv'deki tarihi zirve sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polonya'dan yurda hareket etti
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